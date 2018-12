Atual diretor-geral da PF vai para TSE

O atual diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, será assessor especial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele será substituído na PF pelo delegado Maurício Valeixo. Atual superintendente da PF no Paraná, Valeixo foi convidado pelo futuro ministro da Justiça Sérgio Moro a comandar a instituição.

Galloro e Valeixo são do mesmo grupo na PF. Os dois trabalharam juntos na gestão de Leandro Daiello. Galloro recebeu vários convites e optou pelo TSE, comandado pela ministra do STF Rosa Weber. Ele comandou a PF em momentos sensíveis como a prisão do ex-presidente Lula.

(Andreza Matais)