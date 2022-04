Atraso na liberação de verba extra para o Plano Safra irrita agronegócio

A falta de articulação do governo no Congresso tem atrasado a liberação de recursos complementares do Plano Safra e irritado o agronegócio, setor apoiador de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação de um crédito extra de R$ 868 milhões para reduzir a taxa de juros dos agricultores depende da garantia de que haverá dinheiro em caixa. Mas como ele ainda não está disponível, as contratações de crédito rural subvencionado pelo Tesouro estão suspensas desde 7 de fevereiro. O prazo de suspensão ia até sexta, mas foi prorrogado, porque o projeto de lei que libera verba extra ainda não foi votado. Ruralistas prometem intensificar a pressão sobre senadores nesta semana.

ELEVADOR. Os recursos adicionais para o Plano Safra são necessários para compensar o aumento da taxa básica de juros no último ano, que saiu de 2,75% para 11,75% ao ano. Isso faz aumentar os gastos do governo para subsidiar juros mais baixos aos agricultores.

SEM ARTE. A previsão é a de que o governo remaneje verbas de emendas parlamentares que já foram vetadas por Bolsonaro. Outra alternativa no radar dos ruralistas é usar o dinheiro da Lei Paulo Gustavo, também vetada por Bolsonaro. O problema é que a base governista não vem conseguindo articular a votação destes vetos no Congresso.

SERÁ QUE ASSIM VAI. Além do Plano Safra, o reajuste de 5% prometido aos servidores públicos também depende de remanejamento de verbas e, portanto, da mesma articulação no Congresso.

MUDANÇAS. A oposição na Câmara dos Deputados tem se articulado para tentar derrubar a portaria do Ministério da Saúde que cria a Rede de Atenção Materna e Infantil no SUS e extinguiu a Rede Cegonha. O programa acompanhava mães e bebês da gestação até os dois primeiros anos.

BRONCA. Quatro projetos de decretos legislativos (PDL) foram apresentados por PT, PSOL, Rede e PCdoB. “São mais de 30 artigos que não mencionam alimentação saudável das crianças e gestantes, saúde e busca ativa por mulheres em vulnerabilidade”, diz Alexandre Padilha (PT-SP).

ESCALAÇÃO. O MBL escalou quatro nomes para disputa por vagas na Assembleia paulista como “substitutos” de Arthur do Val na eleição: Amanda Vettorazzo, Cristiano Beraldo, Guto Zacarias e Renato Battista. Todos no União Brasil.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Jair Bolsonaro (PL), presidente da República.

PRONTO, FALEI. Marcelo Ramos (PSD-AM), vice-presidente da Câmara dos Deputados.

“Como Judas traiu Jesus, Bolsonaro traiu o Amazonas, não honrado o compromisso de retirar os bens da Zona Franca da redução do IPI”

CLICK. Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo.

“Com o pastor da Igreja Batista Carlito Paes (à esq.) em São José dos Campos e a primeira-dama de São Paulo, Luciana Garcia, em Auto de Páscoa”