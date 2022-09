Atrás de votos em igreja, astronauta Marcos Pontes leva bronca de fiel; veja vídeo

Candidato ao Senado, o ex-ministro de Jair Bolsonaro Marcos Pontes (PL-SP) tomou uma bronca de um fiel durante culto no Colégio Batista Brasileiro, em São Paulo, na última segunda-feira, 29.

Aos gritos, um fiel condenou o uso da cerimônia para a divulgação de campanhas eleitorais. Além do astronauta, Sylvio Malheiro (PTB-SP) apresentaram as suas candidaturas ao microfone.

“Está errado fazer isso aqui. Aqui é a casa do senhor. Isso aqui não é lugar de política. Vocês estão todos errados. Eu vim aqui prestar minhas voz ao culto, não vim fazer isso”, disse o fiel.

Entre dezenas de pessoas, havia um único cristão verdadeiro.

E denunciou o wie estava acontecendo na igreja. pic.twitter.com/tzl9Kpodtv — Heber (@Heberobruto) September 3, 2022

A cerimônia comemorava os 80 anos da Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo. Em vídeo que circula nas redes sociais, o ex-ministro sorri sem graça após o protesto.

A organização da cerimônia ofereceu aos candidatos a possibilidade de se apresentarem no culto. “Todos candidatos a uma função pública digam só o seu nome e o cargo que pretende”, disse o pastor que comandava a celebração após fazer menção à presença do ex-ministro no local.

A campanha de Marcos Pontes gerou ruído inicialmente entre os evangélicos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Alguns deles queriam lançar Marco Feliciano como representante do bolsonarismo ao Senado em São Paulo. O presidente, no entanto, avaliou que Pontes teria uma candidatura mais viável.

Como solução, Pontes escolheu o vereador Professor Alberto como suplente, que também atua como pastor da Assembleia de Deus, atendendo a uma indicação dos evangélicos.

