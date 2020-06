Ativo digital de Weintraub não reflete ‘vida real’

Apesar da lacração nas redes sociais, Abraham Weintraub não é particularmente um sucesso de popularidade na “vida real”. Pesquisa da consultoria Travessia, realizada com exclusividade para a Coluna, mostra que 55% dos entrevistados têm imagem negativa do ex-ministro da Educação. Nada menos que 53% concordaram com a demissão dele. Ou seja, apoio digital não se traduz em aprovação, o que pode ser um empecilho para movimentos futuros arrojados, como o balão de ensaio da candidatura ao governo.

Quem? Ainda sobre a imagem do ex-ministro, 26% dos entrevistados disseram não conhecer Weintraub suficientemente para opinar e só 19% consideram a imagem dele positiva.

Saudosos. Dos entrevistados, 33% responderam que Weintraub não deveria ter saído da Educação e 14% disseram não ter opinião formada.

Nota zero. A pesquisa também identificou que 55% dos entrevistados desaprovam a gestão de Weintraub à frente da Educação. Outros 38% aprovam a passagem do ministro pela Esplanada e 7% disseram não saber.

Dados. 1.002 pessoas foram entrevistadas no último dia 19 (42% são do Sudeste, 28% do Nordeste, 15% do Sul e 15% das regiões Centro-Oeste e Norte). A margem de erro é de 3 pontos porcentuais; o nível de confiança, de 95%.

