Ativistas latino-americanos, como Rafael Correa e Pérez Esquivel, defendem renúncia de Ciro e voto útil em Lula

Políticos e ativistas de esquerda latino-americanos divulgaram nesta terça (20) uma carta aberta ao presidenciável do PDT, Ciro Gomes, na qual pedem para que ele se retire da disputa ao Planalto e declare apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tratado pelos signatários como o único capaz de derrotar Jair Bolsonaro.

O ex-presidente do Equador Rafael Correa, o Nobel da Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel e o magistrado argentino Raúl Zaffaroni, membro da corte interamericana de Direitos Humanos, estão entre as personalidades que assinam o texto.

Segundo eles, Ciro “sabe muito bem que não tem nenhuma chance”. Afirmam ainda que sua candidatura servirá apenas para “dispersar forças, enfraquecer a força do bloco antifascista, com todas as suas contradições, facilitar a vitória de Bolsonaro e, eventualmente, abrir caminho para um novo golpe de estado”.

No texto, os signatários se referem ao pedetista como um político inteligente e “lutador das boas causas do povo brasileiro” ao pedir sua desistência. Também responsabilizam o presidente, a quem tratam como alguém “carente de princípios morais” pela morte de 700 mil pessoas.

Eles divulgam ainda um e-mail em que pedem que mais pessoas ingressem na mobilização.