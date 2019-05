Ataques de Olavo fazem crescer simpatia a militares no Congresso

Os ataques de Olavo de Carvalho aos militares fazem crescer a simpatia de parcela importante do Congresso ao chamado “núcleo fardado” do governo. No parlamento, há hoje pouca disposição em fustigar as Forças: enquanto a reforma da Previdência avança com mudanças já negociadas, o texto relativo à aposentaria dos militares está quase parado.

A proposta enviada pela Defesa sofrerá alterações, mas a expectativa é de que não sejam relevantes. Para deputados e senadores, os militares assumiram papel central na estabilidade política. O alvo preferencial dos olavistas até agora tem sido o general Santos Cruz, da Secretaria de Governo.