Ataques bolsonaristas a deputado da frente Brasil-China viram notícia-crime

O deputado federal Fausto Pinato (Progressistas-SP) vai apresentar uma nova notícia-crime à Polícia Federal contra gestores de sites e canais bolsonaristas por ofensas contra ele e divulgação de notícias falsas acerca de sua atuação na Frente Parlamentar Brasil-China. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a inclusão de cinco sites nas investigações do inquérito das fake news, a partir de denúncia feita pelo parlamentar paulista no ano passado. Em um dos vídeos que serão levados agora pelo deputado às autoridades, o youtuber Ítalo Lorenzon afirma, em live feita na semana passada, que o deputado “vende o Brasil para a China”.

LEITURA. “É um exército extremista”, diz Pinato. “Fazem mentiras parecerem verdades com disparo coordenado de vídeos em plataformas como já fizeram contra o Supremo, contra o Congresso. Isso coloca em risco a democracia. Quanto mais acelerarmos as investigações, melhor para restabelecer a verdade.”

REAÇÃO. O parlamentar paulista tem feito críticas públicas há tempos ao chamado “gabinete do ódio”. O advogado do deputado, Sidney Duran Gonçalez, afirma que seu cliente recebe diariamente ameaças pela internet.

JUNTOS? Partidos de esquerda que estudam formar federação criaram um cronograma de encontros enquanto aguardam a posição da Justiça sobre adiar o prazo para a decisão final. PT, PSB, PCdoB e PV têm duas reuniões agendadas para semana que vem em Brasília.

CLICK. Renato Casagrande, governador do Espírito Santo (PSB)

Governador esteve em hospital no município de Serra para abir um ponto de testagem em massa para covid-19. Até 1,2 mil testes serão feitos por dia.

NA ONDA… O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aproveitaram a onda de menções positivas nas redes sociais à vacinação de crianças para trocar afagos públicos. “Manda (a Coronavac) para o Rio, João Doria”, escreveu o prefeito carioca após a Anvisa autorizar o uso do imunizante para as crianças a partir dos 6 anos.

…DA VACINA. Mesmo com a temperatura elevada em debates sobre economia e segurança, as manifestações da opinião pública nas redes sociais colocaram a vacinação infantil como tema prioritário na última semana, de acordo com levantamento da .MAP no Twitter e no Facebook.

IDEIA EM ALTA. Menções favoráveis ao início da vacinação infantil representaram 79% de um universo de cerca de 1,4 milhão de publicações.

VOU OU NÃO VOU? A torcida para que a ministra Damares Alves seja candidata ao Senado se intensificou com as declarações de Bolsonaro. A maior entusiasta dessa pré-campanha é na verdade a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

PERA LÁ. Enquanto ganha tempo para se decidir, Damares tem se esquivado dos holofotes. “Já recebi convite para sair por quatro Estados e vários partidos, mas não tenho esse desejo pela disputa eleitoral.”

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos

PRONTO, FALEI! Michel Temer, ex-presidente da República, em evento com empresários promovido pelo Instituto Unidos Brasil (IUB)

“Qualquer matéria legislativa carece de revisão. Mas dizer agora ‘vamos revogar a reforma trabalhista’ é voltar não para o século 20. É voltar para o século 19”