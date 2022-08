Associação comercial critica decisão de Moraes contra empresários bolsonaristas

O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Alfredo Cotait Neto, publicou uma nota na qual critica a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra empresários bolsonaristas que compartilharam mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp.

No texto, Cotait Neto disse ver com ‘perplexidade’ as medidas judiciais impostas por Moraes e pediu que os fundamentos da decisão sejam divulgados. Para ele, não foram apresentados indícios de que as opiniões dos empresários possam, concretamente, colocar em risco o Estado Democrático de Direito

“O sistema da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), na defesa da livre iniciativa, manifesta sua perplexidade e preocupação com as medidas extremas, como o bloqueio de contas bancárias e outras medidas coercitivas, sob o fundamento, segundo noticiado, de que se haveria verificado opiniões que indicariam ‘ameaças à ruptura institucional’, sem que se apresente qualquer demonstração de que tais manifestações possam, concretamente, colocar em risco o Estado Democrático de Direito, com ‘emprego de violência e ou grave ameaça'”, diz um trecho.

“O sistema da CACB espera que os fundamentos da decisão sejam divulgados e reitera sua posição emdefesa da livre manifestação de pensamento e do Estado Democrático de Direito e apela, por fim, para que todos os Poderes trabalhem no sentido de melhor funcionamento das Instituições Democráticas, do devido processo legal, nos termos da Constituição, no decorrer do processo eleitoral, em benefício da sociedade brasileira com diálogo e civilidade.”