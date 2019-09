Assim como Nordeste, Doria teme tratamento diferenciado por Bolsonaro

Não são apenas os governadores do Nordeste e da “esquerda” em geral que temem receber do Executivo federal um tratamento diferenciado (para pior) em repasses e convênios. Os ataques de Jair Bolsonaro a João Doria colocaram em alerta o Palácio dos Bandeirantes. Da parceria do governo paulista com o presidente dependem projetos fundamentais para São Paulo, como a Linha 6 do metrô, a ponte Santos-Guarujá e cursos de capacitação de jovens. Em alguns casos, como em obras da Hidrovia Tietê-Paraná, há ações de interesse do País.

Drible… Após o presidente ter subido o tom publicamente contra Doria, auxiliares do governador têm relatado certa animosidade crescente por parte de ministros de Bolsonaro e de autarquias federais contra projetos do Estado.

…na federação. A aposta de governadores do NE e de outros Estados não-alinhados automaticamente ao Planalto (como Espírito Santo e Rio Grande do Sul por exmplo) é de uma tentativa de ligação direta, por parte do Executivo federal, com os municípios na transferência de verbas.

CLICK. Luciano Huck com os governadores Eduardo Leite (PSDB-RS), Camilo Santana (PT-CE) e Paulo Câmara (PSB-PE) em evento sobre educação em Cingapura.

Por… A equipe técnica do Ministério da Economia tem um esboço de simplificação tributária na manga, que unificaria PIS e Cofins. A turma não vai aguardar a substituição definitiva de Marcos Cintra na Receita para enviar a proposta para a análise de Paulo Guedes.

…partes. A avaliação desses técnicos: vale a pena enviar o texto ao Congresso mesmo que, posteriormente, a nova alíquota seja incorporada pelo IVA já em discussão na Comissão Especial da reforma.

No escurinho. Usando uma máxima bolsonarista, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, diz que construção de base é igual a namoro e, neste momento, está na fase de “levar ao cinema”.

PRONTO, FALEI!

Randolfe Rodrigues, senador (Rede-AP): “Temos crises e uma economia para recuperar. Mas Ernesto Araújo foi aos EUA criticar Lacan e insistir que aquecimento global é conspiração marxista.”

