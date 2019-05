Assembleia-SP gasta R$ 4,1 mi em despesas de gabinete de janeiro a março

De janeiro a março de 2019 a Alesp gastou R$ 4,1 milhões em despesas de gabinete (exceto pessoal) e ressarcimento de hospedagens, com os 155 deputados, entre titulares e suplentes, que exerceram mandato no período.

A recordista de gastos no período é a deputada Marcia Lia (PT), com gastos de R$ 99,5 mil, seguida pelo deputado Sebastião Santos (PRB) com R$ 93,4 mil e deputado Barba (PT) com R$ 93,2 mil. Na outra ponta, os deputados Bruno Caetano (PSDB) e José Bittencourt (PRB) foram os mais econômicos da última legislatura. Ambos nao realizaram despesas com gabinete nem com hospedagens.

Entre aqueles que assumiram no último dia 15 de março, o recordista de gastos foi o deputado Vinicius Camarinha (PSB), que em 15 dias onerou a Alesp em R$ 17,8 mil.A deputada estadual Márcia Lia, que é do interior do Estado, afirma que “realiza trabalho parlamentar em várias regiões”, “como as de Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, Bauru, Campinas, Itapeva, Presidente Prudente, Capital, Pereira Barreto e litoral”.

Segundo a assessoria da deputada, ela “coordena três Frentes Parlamentares e trabalha pela defesa e desenvolvimento de temas afetos à agricultura familiar, mulheres, direitos humanos, habitação rural e urbana, crianças e adolescentes, LGBT e combate ao racismo”.

O ex-deputado Bruno Caetano diz ser possível exercer um bom mandato gastando pouco. “Não usei carro oficial nem verba de gabinete. Nos três meses apresentei 5 projetos e aprovei uma lei”, afirmou.De acordo com o artigo 11 da Resolução 783/1997, o valor mensal máximo da verba de Gabinete é de 1.250 UFESP’s, que corresponde a R$ 33.162,50 em 2019.

De acordo com o artigo 6.º , §5.º do Ato de Mesa 2/2002, o limite do valor das despesas fixado no artigo 11 da Resolução 783/1997, é mensal e tem acumulação permitida, desde que o saldo remanescente seja utilizado dentro do mesmo exercício.