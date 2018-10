Às vésperas das eleições, Manun vai de ‘Chalana’ no Sarau do Alfredão

Adepto do ditado segundo o qual “quem canta seus males espanta”, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, não deixou por menos. No sábado (20), a uma semana da eleição, ele subiu ao palco do bar Sarau do Alfredão, em Campo Grande (MS), e soltou a voz. A música escolhida foi “Chalana”, de Mário Zan, que virou símbolo do Pantanal.

“Nestes tempos em que parece que o Brasil decidiu reverenciar o ódio, reunimos alguns amigos no Sarau do Alfredão para cantar, homenageando a fraternidade”, disse Marun, que frequenta o local há muito tempo, aos sábados, na hora do almoço.

Depois da “canja”, o ministro pediu aos músicos que subissem ao palco porque o ambiente, diante de tanta afinação, já estava “esvaziando”.