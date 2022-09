As ligações misteriosas de Padre Kelmon nos intervalos do debate deste sábado (24)

Coluna do Estadão

Padre Kelmon (PTB) foi o controverso estreante do debate presidencial deste sábado (24), organizado pelo Estadão e Rádio Eldorado em pool de veículos de imprensa que incluiu SBT, CNN, Veja, Terra e Nova Brasil FM. E, como se pode notar, marcou sua presença pela dobradinha com Jair Bolsonaro (PL).

O que ainda não se sabe é para quem Padre Kelmon telefonou nos intervalos do debate, principalmente após ser confrontado pelo adversário do Novo, Felipe D’Avila, sobre o veto à candidatura de Roberto Jefferson, que se lançou até ser proibido pela Justiça eleitoral. Padre Kelmon foi então destacado para representá-lo no pleito.

O candidato não quis revelar com quem conversava. Questionado se era com Jefferson ou com algum conselheiro, disse apenas: “O melhor conselheiro da gente é a nossa mãe”. Kelmon tampouco disse se telefonava para a mãe nos intervalos.

Jefferson cumpre prisão domiciliar, após ser liberado do regime fechado por Alexandre de Moraes, do STF. O inquérito apura se Jefferson participa de milícia digital cujo objetivo é desestabilizar a democracia por meio do ataque às instituições.