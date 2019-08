Articulador de Bolsonaro vai ao Nordeste por aproximação

Depois do episódio dos governadores “paraíbas”, o Planalto busca se reaproximar do Nordeste. O articulador político do governo, Luiz Eduardo Ramos, está embarcando nesta quinta-feira, 29, para a região.

Entre hoje e amanhã, vai cumprir agenda em Alagoas e Sergipe, onde se encontrará com governadores, prefeitos e bancadas. Até o final da próxima semana, pretende visitar todos os Estados.

Um dos objetivos é, segundo interlocutores, apresentar propostas para a região, que fazem parte do Plano Nordeste. Além disso, vão colher demandas e tentar trazer medidas de resultado mais rápido o possível.

O ministro, tido como apaziguador entre os palacianos, vai para tentar melhorar o diálogo com a região. No mês passado, o presidente se viu em uma nova polêmica quando uma captação de áudio de uma conversa sua com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, registrou-o falando governadores “paraíbas”, o que foi interpretado como uma forma pejorativa de se referir a nordestinos. (Marianna Holanda)