Arthur Lira tenta atrair simpatia da Faria Lima

Cada vez mais candidato a presidir a Câmara dos Deputados, Arthur Lira circulou por São Paulo nesta semana. Conversou com pesos-pesados do mercado financeiro da Faria Lima. Entre outros, esteve com André Esteves e Flávio Rocha, segundo apurou a Coluna. O deputado do PP-AL tem se esforçado para convencer o setor produtivo e o mercado financeiro de que possui um viés liberal, assim como Rodrigo Maia (DEM-RJ). Nas conversas, Lira sublinhou a importância das reformas para o País e prometeu empenho em levá-las adiante na Casa.

Vamos adiante. O discurso de Lira foi bem recebido por seus interlocutores.

Cenário… A dois meses de o ano acabar, as queimadas na Amazônia bateram um novo recorde. O número de focos de incêndio, antes de o mês de outubro fechar, já somam mais de 16.511 mil na região.

…difícil. No total, são 109.052 focos de incêndio, tornando 2020 o segundo ano com mais queimadas da última década. Em 2010, no último ano do governo Lula, foram 134.614 focos de incêndio na região.

Vai… Andrea Matarazzo (PSD), até aqui um dos candidatos mais propositivos na eleição em São Paulo, subirá o tom a partir de hoje. Primeiro, questionando a ausência de debates e o “desinteresse” dos eleitores” pelas campanhas.

…esquentar. Matarazzo também perguntará: o brasileiro estava com raiva do PT e votou no Jair Bolsonaro; agora, o paulistano odeia o PSDB e vai votar no prefeito Bruno Covas?

Não tá… Não é só Celso Russomanno (Republicanos), com sua campanha errática a prefeito de São Paulo, que sofreu um provável impacto negativo nas pesquisas de intenção de voto por causa da proximidade com Jair Bolsonaro. No Recife, Mendonça Filho (DEM) caiu de 18% para 13% no mais recente Ibope.

…fácil. O slogan de Mendonça Filho é uma paráfrase do de Bolsonaro: “Recife acima de tudo”. A queda ocorreu ainda na mesma semana em que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), entrou na campanha do ex-ministro da Educação.

SINAIS PARTICULARES.

Celso Russomanno, candidato à Prefeitura de São Paulo e deputado federal (Republicanos)

Ampliando… O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, visitou Rondônia nesta semana para mapear potenciais novos exportadores de carne e peixe.

…laços. Os israelenses já compram carne congelada brasileira, mas há interesse em expandir a importação de carne resfriada do País. Shelley, em outra ocasião, visitou também o Acre, com o mesmo objetivo.

Ranking. O Uruguai é hoje o principal exportador do setor na região do Mercosul, com 26,2% do mercado, seguido pela Argentina (22,5%), Paraguai (18,4%) e Brasil (16,41%).

CLICK. Damares Alves e a secretária Angela Gandra Martins apresentaram a deputados, nesta semana, a Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares.

Gestão… O movimento Coalizão realizou uma jornada de três dias de debate, que contou com grandes empresários e economistas, como Jorge Paulo Lemann, André Lara Resende, Armínio Fraga, entre outros.

…de Estado. Promovido pela Fundação Lemann, Brava, Republica.org e Instituto Humanize, o encontro teve debates com seis governadores e três vices. Também marcaram presença o vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, e Rodrigo Maia.

BOMBOU NAS REDES!

Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado: “O aumento do déficit e da dívida estava contratado para 2020. Foi o que o mundo inteiro fez para reagir à Covid-19. O que falta é uma sinalização clara sobre o amanhã. Qual vai ser o tamanho e o modelo de ajuste para a partir do ano que vem. Transparência é a palavra de ordem.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao