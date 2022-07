Arruda obtém liminar no STJ e embola a política no DF

Coluna do Estadão

Ao recuperar o direito de se candidatar, com uma liminar no STJ, o ex-governador José Roberto Arruda (PL) embola o cenário político no DF. Os aliados dele afirmam que “com certeza” ele será candidato, em busca de “absolvição popular”. Arruda estuda disputar o governo ou se lançar deputado federal.

ALVO. O maior prejudicado seria Ibaneis Rocha (MDB), que conta com o bolsonarismo para se reeleger– a mulher de Arruda é a ex-ministra Flávia Arruda (PL), pré-candidata ao Senado