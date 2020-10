Araújo encampa pedido de frente conservadora

Ernesto Araújo recebeu um grupo de parlamentares para discutir o fortalecimento dos laços conservadores do Brasil com seus vizinhos. O chanceler se colocou à disposição para fazer a ponte com parlamentos do continente. Os deputados Bia Kicis (PSL-DF), Osmar Terra (MDB-RS), General Girão (PSL-RN), Daniel Silveira (PSL-RJ) e o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) se mostraram preocupados com Argentina, Chile e Colômbia. Eles são signatários da “frente parlamentar mista conservadora” que, no Senado, já tem assinaturas suficientes para ser instalada.

Polarização. Na Câmara, ainda são necessárias mais de 100 assinaturas para colocar a frente em pé. À Coluna, Bia Kicis disse que a ideia é criar contraponto no continente ao Foro de São Paulo.

Se liga. De Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado: “Não desmerecendo a intenção dos colegas, mas o Itamaraty tem coisa mais importante para resolver”.

CLICK. Márcio França (PSB) com Cássio do Farol (Avante), que busca uma vaga na Câmara Municipal de SP. Ele é sósia do goleiro Cássio, do Corinthians.

Deixa… Apesar da enorme campanha para que o ministro e general Luiz Eduardo Ramos fosse para a reserva, o entorno do almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos do Planalto e cotado para a Secretaria-Geral, está relax. Por ora, seus colegas não o pressionam para aposentar-se.

…quieto. Se a nomeação de Jorge Francisco de Oliveira for confirmada na próxima semana para o Tribunal de Contas da União, Rocha é um nome forte na sucessão.

Dedos… Tereza Cristina diz estar otimista com sua missão europeia. “A condução portuguesa certamente contribuirá para transmitir uma visão correta da situação do Brasil e divulgar os esforços do governo de reversão dos números de desmatamento e focos de incêndio”, disse, após encontro com a ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu.

…cruzados. A ministra brasileira está na Europa para tentar diminuir resistências ao acordo Mercosul-UE.

Radical. Nem todo mundo no Planalto achou ruim a declaração de Celso Russomanno sobre moradores de rua serem resistentes ao coronavírus. Quem gostou vê o candidato do Republicanos a prefeito de São Paulo “pegando jeito” do estilo Bolsonaro.

Receita. A Câmara dos Deputados ouvirá hoje (14h) os embaixadores de Reino Unido, Espanha e Austrália sobre reformas administrativas nesses países. O webinar da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa terá moderação de Alex Manente (Cidadania-SP) e Tiago Mitraud (Novo-MG).

SINAIS PARTICULARES.

Jair Bolsonaro, presidente da República

PRONTO, FALEI!

Chico Alencar, ex-deputado federal (PSOL-RJ): “No dia em que Carol Solberg é proibida de se manifestar politicamente, a transmissão do jogo da seleção manda abraço para Bolsonaro. Dia sombrio para o esporte”.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA

