Aras nomeia Renato Brill de Goes como vice-procurador-geral eleitoral

O procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeou nesta terça-feira o subprocurador-geral da República, Renato Brill de Goes, para o cargo de vice-procurador-geral eleitoral. Goes entra no lugar de Humberto Jacques de Medeiros, que passou a ser o vice de Aras.

De acordo com interlocutores de Goes, ele tem um perfil muito parecido com o seu antecessor, conhecido por ser mais técnico. No ano passado, Jacques deu uma alternativa à questão dos deputados “infiéis” do PSB e do PDT que votaram favoravelmente à Reforma da Previdência mesmo quando os partidos haviam fechado questão contra. Ele decidiu pela manutenção dos mandatos.

Jacques também se manifestou contra a coleta de assinaturas digitais para a criação de partidos, medida que beneficiaria o projeto do Aliança pelo Brasil, que ainda não conseguiu sair do papel.

Jacques substitui José Bonifácio Borges que foi dispensado do cargo nesta terça “a pedido”. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.