Aproximação de Marina e Lula depende de inclusão de pautas em plano petista

Apoiadora de Fernando Haddad na disputa ao governo de São Paulo, Marina Silva (Rede) diz manter-se distante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devido à recusa do presidenciável em abrigar suas pautas ambientais no plano de governo. De acordo com interlocutores da ex-ministra do Meio Ambiente, a principal divergência é relativa à proposta de desmatamento líquido zero, presente no programa entregue pelo petista ao TSE. A medida significa reflorestar a vegetação devastada em outro local. Para a ex-ministra, deve haver um compromisso de desmatamento absoluto zero, ou seja, coibir totalmente a prática, em vez de condicioná-la à recomposição da área degradada.

CONTROLE. Ela também defende a criação de um órgão de controle do risco climático, a exemplo da Autoridade de Segurança Nuclear, criada em 2021 e responsável por regular e fiscalizar instalações nucleares. A entidade estabeleceria parâmetros para os projetos com impacto sobre o clima.

NADA PESSOAL. Marina diz que é equivocado e machista tratar o tema como uma questão pessoal. Lula decidiu convidá-la para um encontro e o convite pode ser feito nesta semana. Aliados do ex-presidente alegam que Marina guarda mágoa de Dilma Rousseff pela disputa de 2014, não necessariamente de Lula.

HOMENAGEM. A presença de Dilma no comício do último sábado foi acertada com Lula durante a posse de Alexandre de Moraes no TSE. No palco, Dilma se emocionou. A participação foi pontual e não há previsão na campanha de repeti-la.

CLICK. André Janones (Avante), deputado federal.

Recém integrado à campanha de Lula, foi recebido como popstar no ato do PT em São Paulo e passou 30 minutos fazendo selfies com o público.

PRONTO, FALEI! Simone Tebet, presidenciável do MDB.

“Lula deixa aflorar o machismo. Primeiro, não condenou o ex-presidente da Caixa. Agora essa frase lamentável”, disse sobre fala de Lula a respeito da violência doméstica.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Soraya Thronicke, presidenciável do União.

MIRA. A presidenciável do União, Soraya Thronicke, deve concentrar mais ataques a Bolsonaro do que a Lula, preveem seus aliados. Apesar da origem no antipetismo, Thronicke ganhou projeção com discurso crítico ao governo na CPI da Covid. Ainda assim, a campanha não quer gastar espaço com adversários na TV.