Fevereiro foi o mês que, disparado, a apreensão de bens de criminosos alcançou o maior valor em relação ao mesmo período de 2018: 4.200% (de R$ 8,27 milhões em 2018 para R$ 356 milhões).

Segundo a Polícia Federal, nos primeiros sete meses deste 2019, as apreensões ultrapassaram em quase R$ 100 milhões as do ano passado inteiro.

Confira o comparativo mês a mês abaixo: