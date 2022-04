Após vaivém sobre candidatura, Doria supera Bolsonaro em rejeição, diz Genial/Quaest

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) aparece com rejeição de 63% na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta, 7. Pela primeira vez neste ano, a rejeição ao tucano é maior que a registrada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), agora em 61%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

De acordo com o levantamento, feito em 127 municípios entre 30 de março a 3 de abril, Doria manteve o patamar de no máximo 2% das intenções de voto mesmo em cenários sem Sérgio Moro (União Brasil).

Depois de Doria e Bolsonaro, aparecem na sequência com as maiores rejeições Ciro Gomes (PDT), com 58%, e Lula (PT), com 42%.

Doria fez barulho na corrida eleitoral ao ameaçar desistir de sua candidatura na semana passada. O PSDB vive disputa interna entre os que querem manter o nome do ex-governador paulista no páreo e os que preferem investir em Eduardo Leite como cabeça de chapa ou vice.