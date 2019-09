Após tentativas de espionagem, Bolsonaro licita sistema de proteção contra drones

Para conter “grave ameaça à integridade física e moral” do presidente Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, a Presidência da República está licitando a compra de um sistema de proteção contra drones, de até R$ 2,2 milhões. O edital prevê a aquisição de três sistemas e do serviço de capacitação dos operadores e relata tentativas de espionagem contra os dignatários e seus familiares.

De acordo com o documento, as ameaças do uso de veículos aéreos remotamente pilotados para ações de espionagem e invasão de privacidade “tornaram-se concretas” a partir da eleição de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão.

“Por ocasião da fase de transição de governo, em dezembro de 2018, a família do atual presidente, foi filmada com uso de drones, durante momentos de lazer, na residência oficial da Granja do Torto, expondo assim a vida privada da maior autoridade da República”, diz o edital.

É relatada a presença dos artefatos próximo ao Palácio do Planalto, “apesar de todo o esquema de segurança montado”, e de outro nas redondezas do Alvorada, em fevereiro deste ano.

São mencionados também dois sobrevoos no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, em abril. Um deles teria permanecido por 20 minutos visualizando a Guarda Militar, onde fica armazenada a munição dos armamentos dessa guarnição, seguindo posteriormente para a área de lazer da residência.

A preocupação da Segurança Presidencial não se restringe às imagens obtidas. É citada a possibilidade dos equipamentos carregarem explosivos e armamentos com capacidade de serem acionados à distância.

“Além disso, as residências oficiais são dotadas de heliportos que podem ser acionados para receber aeronaves destinadas ao Presidente da República, a qualquer momento, mesmo sem agenda ou informação prévia, o que demonstra que um sobrevoo não autorizado de um drone, pode vir a provocar um acidente aéreo grave, ameaçando, assim, a integridade física da maior autoridade do País”, justifica o Planalto.

A licitação foi solicitada pela Coordenação-Geral de Segurança e Instalações do Planalto e aprovada pelo Departamento de Segurança Presidencial. O pregão, feito de forma eletrônica, está previsto para o próximo dia 24. (Juliana Braga)