Após tentativa de mudança no texto por relator, Lira muda condução de PEC Kamikaze no plenário

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) escolheu o deputado Christino Áureo (PP-RJ) como relator de plenário da PEC Kamikaze, que prevê aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600.

Alguns líderes ficaram incomodados com o relator de comissão, Danilo Forte (União-CE), que defendeu mudanças no texto sem combinar antes com aliados.

A ideia de Lira e do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), é fazer o possível para que o texto seja aprovado como veio do Senado e seja promulgado.