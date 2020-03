Após suspensão de deputados, Joice retoma liderança do PSL

A deputada Joice Hasselmann (SP) reassumiu há pouco a liderança do PSL na Câmara. Ela substitui Eduardo Bolsonaro (SP), que foi retirado do cargo após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter aceitado o pedido de suspensão de 12 deputados do partido. Assim, eles ficam impedidos de participar de atividades do partido. O grupo do PSL que se afastou de Jair Bolsonaro conseguiu, então, maioria para apoiar Joice.

Os deputados afastados são todos ligados ao presidente Jair Bolsonaro e foram afastados das atividades do PSL por um ano devido à defesa pública e empenho pela criação do Aliança pelo Brasil. Com isso, a bancada do partido reduziu seu número de 53 para 41 deputados.

Após uma guerra de listas no fim do ano passado, Eduardo conseguiu maioria para ser indicado à liderança e substituiu Joice, que ocupou a função na época por apenas cinco dias.

A deputada, no entanto, não está em Brasília. Ela passou por uma cirurgia nesta semana, realizada em São Paulo, e deve ficar afastada do trabalho até a semana que vem.