Após revelar como teve acesso a orçamento secreto, Marcos do Val é pressionado a sair do Podemos

Um grupo de parlamentares do Podemos pressiona o senador Marcos do Val (Podemos-ES) a deixar o partido, após ele revelar, em entrevista ao Estadão, que recebeu R$ 50 milhões em emendas do orçamento secreto como “gratidão” por ter apoiado a eleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado no ano passado.

Em conversas reservadas, Alvaro Dias (PR) e Oriovisto Guimarães (PR) têm dito que a permanência de do Val “ficou difícil” e que ele vai acabar pedindo seu desligamento.

Há pouco, em nota, a bancada do partido no Senado reforçou que é contra as emendas de relator. Parte da sigla já havia ficado incomodada quando do Val assumiu a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e decidiu tornar esse tipo de emenda impositiva.