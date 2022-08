Após prisão, senador tem condenação suspensa pelo STF e lança candidatura à reeleição

O senador Acir Gurgacz (PDT-RO), que passou parte dos últimos quatro anos cumprindo pena por crimes contra o sistema financeiro, teve a condenação suspensa pelo ministro Kassio Nunes Marques, do STF, na última quinta-feira. A decisão ocorreu a dez dias do prazo para o término do registro das candidaturas na eleição deste ano. Nunes Marques considerou que a punição determinada pelo próprio Supremo foi desproporcional e teria de ser corrigida, o que leva à prescrição do caso. No dia seguinte, ao lançar seu nome na disputa ao Senado, Gurgacz enalteceu o Judiciário.

“Eu tenho só que agradecer a Justiça brasileira e enaltecer o trabalho do Judiciário em todas as suas esferas. O Brasil não seria o que é hoje se nós não tivéssemos esse pilar importante da democracia que é o Judiciário brasileiro”, discursou Gurgacz.

A decisão de Nunes Marques ocorreu de forma cautelar e ainda precisa passar por um julgamento do pleno da Corte, o que não tem data para ocorrer. Por ora, foi o suficiente para que Gurgacz possa disputar a reeleição.