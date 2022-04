Após perder Moro, Podemos decide nesta quarta quem apoiar na disputa presencial

A direção nacional do Podemos se reúne com a bancada do partido no Congresso nesta quarta-feira (6), às 18h, para discutir qual candidato à Presidência apoiará nas eleições de outubro. Uma aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está descartada.

A sigla busca se reposicionar na disputa ao Planalto após perder o ex-juiz Sergio Moro, que se filiou ao União Brasil no último dia 31 e deve concorrer a cargo no Legislativo. Moro chegou a ser lançado pré-candidato a presidente pelo Podemos.

Quando ainda trabalhava para viabilizar o ex-ministro da Justiça como presidenciável, a legenda esbarrava em dificuldades de convencer parlamentares a apoiá-lo nos Estados.

Houve desfiliações por este motivo, como as dos deputados federais José Carlos Bacelar (BA), Diego Garcia (PR) e Roberto de Lucena (SP), que deixaram a sigla na janela partidária para apoiar outros pré-candidatos nos Estados.