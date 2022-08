Após Lira marcar eleição do TCU, Marcelo Ramos o chama de ‘Cunha com menos talento”

O ex-vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, (PSD-AM), criticou a decisão de Arthur Lira (PP-AL) antecipar para a próxima terça-feira a eleição do nome que a Casa indicará como novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Conforme mostrou a Coluna do Estadão, Lira está trabalhando pela candidatura do deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR).

“É uma atitude absolutamente desrespeitosa não só com os candidatos, mas com os deputados e com a imagem da Câmara dos Deputados. Nem Eduardo Cunha seria capaz de tamanho absurdo. Arthur está se mostrando um Cunha com menos talento, mas com mais capacidade de desrespeitar o cargo que exerce”, disse Ramos à Coluna.

Alguns parlamentares contavam com um acordo informal para que a deliberação sobre o assunto ficasse para depois de outubro, mas Lira acabou mudando de ideia para impedir que um adversário seu tenha chances de vencer a depender do resultado da corrida presidencial. Nesta sexta, ele mandou mensagens a parlamentares para que participem da sessão na próxima semana, que será presencial.

Além de Jonathan de Jesus, também estão na disputa pela vaga do TCU os deputados Soraya Santos (PL-RJ), Hugo Leal (PSD-RJ), Danilo Forte (União-CE) e Fábio Ramalho (MDB-MG).