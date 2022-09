Após insucesso em Londres, campanha de Bolsonaro deposita expectativa em discurso na ONU

Sem conseguir colher frutos da viagem a Londres, aliados de Jair Bolsonaro colocam expectativa no discurso de abertura da Assembleia da ONU, nesta terça. Esperam que ele faça acenos ao agronegócio e cite a “potência” do Brasil no setor, do qual espera receber votos, e rebata ainda críticas sobre a devastação da Amazônia.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República (PL)