Após filiação de Joaquim Barbosa, Aldo Rebelo se afasta do PSB

Ex-ministro da Defesa, Esportes e Relações Institucionais nos governos de Lula e Dilma, Aldo Rebelo anunciou que vai se afastar do PSB devido à filiação do ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa. No texto, Rebelo diz que: “impossibilitado de acompanhar a manifesta inclinação da direção partidária pela candidatura do ilustre ministro Joaquim Barbosa, comunico meu afastamento do PSB”, diz, no Twitter. Ele frisa que manterá apoio ao candidato ao governo de São Paulo Márcio França. “Continuarei apoiando a candidatura de Márcio França e outros projetos regionais do partido”, emendou. (Andreza Matais e Naira Trindade)