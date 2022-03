Após expulsão de Janaína Lima, Ricardo Mellão vira aposta do Novo para disputar o Senado por SP

O deputado estadual de São Paulo Ricardo Mellão deve ser o nome do partido Novo na disputa da vaga para o Senado em outubro. O parlamentar é filho do ex-deputado e ex-ministro João Mellão Neto, que morreu em 2020 e foi uma das principais vozes do liberalismo desde a redemocratização.

Ricardo Mellão é o terceiro nome a participar do processo seletivo do Novo para a disputa do Senado.

Em agosto de 2021, seu colega de Alesp Heni Ozi Cukier anunciou a desistência, como antecipou a Coluna. A vereadora paulistana Janaína Lima então se tornou nome único no processo seletivo, mas foi expulsa do partido em fevereiro, após se envolver em uma briga com a colega de Câmara Cris Monteiro.