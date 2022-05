Após encontro com Elon Musk, Bolsonaro ouve canção sertaneja em mansão de R$ 75 milhões

A passagem de Jair Bolsonaro por Porto Feliz (SP), onde se encontrou com Elon Musk, teve direito a show com a dupla sertaneja Matheus e Cristiano na mansão do empresário Ricardo Faria, da Granja Faria, avaliada em R$ 75 milhões.

Bolsonaro e os convidados, entre os quais os ministros Fábio Faria (Comunicações) e Ciro Nogueira (Casa Civil) e o empresário Luciano Hang, estiveram na casa do empresário, uma mansão com sala de cinema profissional, campo de futebol, academia completa e muitos empregados dentro do condomínio Fazenda Boa Vista, onde fica o hotel Fasano, em que Bolsonaro se encontrou com Musk.

Musk almoçou com Bolsonaro e empresários no Fasano. Em seguida, foram à casa de Faria, onde assistiram à dupla sertaneja, que cantou música que compuseram em homenagem a Bolsonaro e emendaram em outra, gravada por Gusttavo Lima e o padre Marcelo Rossi.

O momento foi transmitido nas redes sociais do presidente.

“É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar”, diz o refrão da canção feita para Bolsonaro.

Ricardo Faria é dono da primeira fazenda conectada com 5G no Brasil, a Fazenda Ipê, no Piauí. Em março, a conexão foi celebrada em ato do governo, que contou com a presença de Bolsonaro e dos ministros Ciro Nogueira e Fábio Faria.