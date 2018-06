Durou pouco mais de duas semanas a filiação do ex-ministro de Minas e Energia Fernando Coelho Filho no MDB. Aos 45 do segundo tempo, ele decidiu aproveitar a janela paritária e ir para o DEM.

Pesou na decisão do ex-ministro, que retorna à Câmara na próxima semana, a briga que o seu pai, o senador Fernando Bezerra Coelho, vem travando com o deputado Jarbas Vasconcelos pelo comando do MDB em Pernambuco. (Isadora Peron)