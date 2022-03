Após desistência de Boulos, vereadora do PSOL quer concorrer ao governo de São Paulo

Logo após Guilherme Boulos (PSOL-SP) anunciar sua desistência de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, a vereadora de Campinas Mariana Conti lançou seu nome para assumir o posto e concorrer ao governo paulista pela sigla. A pré-candidatura de Conti, no entanto, depende de deliberação do partido e vai encontrar resistências. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, defende o apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad (PT-SP) ao governo paulista e unidade entre as siglas de esquerda.

Conti foi a vereadora mais votada em Campinas, nas últimas eleições de 2020, com 10.886. Ela conta com o apoio da deputada federal Samia Bomfim (PSOL-SP), para a pré-candidatura.

“O PSOL precisa ter cara própria e se apresentar à população como uma alternativa independente. Queremos debater as nossas propostas e projetos para o estado. Apoiava o nome do Guilherme, mas com a sua decisão pela retirada, coloco o meu nome à disposição do partido para cumprir essa tarefa.” disse a parlamentar.

Boulos anunciou nesta segunda-feira, 21, que irá concorrer à Câmara Federal.