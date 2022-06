Após contestação de Holiday, MP pede suspensão de cachê de Ludmilla

A promotora Eloísa Franco, do Ministério Público de São Paulo, voltou atrás e se manifestou a favor do pedido do vereador Fernando Holiday (NOVO-SP) de suspensão em caráter liminar do pagamento de R$ 200 mil à cantora Ludmilla pela Prefeitura de São Paulo.

O parlamentar recorreu ao MP alegando propaganda eleitoral antecipada de Ludmilla em prol de Lula durante o show dela na Virada Cultural, em maio.

Para Holiday, a apresentação foi marcada por “ampla divulgação e panfletarismo político”. No início de junho, a promotora havia afirmado que a imagem na qual a artista faz um símbolo de “L” com as mãos, anexada ao processo, era insuficiente para associá-la ao pré-candidato. Mas agora ela voltou atrás, após novos argumentos apresentados pela acusação.

A equipe de Holiday mostrou foto em que Ludmilla e outros artistas fazem o gesto em torno de Lula. Também expuseram comentários de fãs da cantora nas redes do vereador com mensagens a favor do petista.

O parecer da promotora seguiu para a Justiça Eleitoral, que decidirá se o pagamento deve ser suspenso.