Após Bivar ceder a Lula, União flerta com o PT em SP e pressiona Garcia

Enquanto Luciano Bivar (União) e Lula costuravam um acordo na esfera nacional que levou o presidente do União Brasil a sair da corrida ao Palácio do Planalto, em São Paulo, Antonio Rueda e Júnior Bozella (União) abriram conversas com Luiz Marinho, presidente estadual do PT. O diálogo é tratado pelo partido como um plano B para o caso de Rodrigo Garcia (PSDB) não ceder a vaga de vice em sua chapa, como deseja o União Brasil. Para petistas, o melhor dos mundos seria a sigla entrar na chapa de Fernando Haddad (PT) trazendo seu mais importante ativo: o tempo de TV. Mas caso a aliança não seja possível, a simples neutralidade do União em SP já seria útil ao PT para minar a candidatura de Garcia.

RECALCULANDO. Por um acordo firmado em maio com o PSDB, o União ficou de indicar o candidato ao Senado e o MDB, o vice na chapa de Garcia. Mas o União resiste em aceitar o combinado, prevendo que o arranjo dará força desproporcional ao MDB em 2026.

NÃO VAI. Aliados de Garcia não acreditam em um acordo entre o União e o PT e citam como evidência do descrédito a presença de Rueda na convenção do PSDB, no sábado. Até o fim da noite de sexta, porém, Rueda dizia a aliados que não iria ao evento. Só mudou de ideia no sábado de manhã.

Pronto, falei! Júnior Bozella (União-SP)

“De Bivar a Janones, é preciso união de forças contra um golpe de Bolsonaro. Se o PT reúne as melhores condições para evitá-lo, isso tem que ser discutido.”

Click, Rodrigo Garcia, governador de SP (PSDB)

Sentado no chão, ao lado da mulher, Luciana, na arena montada no Ginásio do Ibirapuera durante a convenção do PSDB que oficializou a sua candidatura.