Após ataque, PF vai rever segurança de candidatos

Após o ataque a Jair Bolsonaro, a Polícia Federal vai rever os protocolos de segurança dos candidatos ao Planalto. A determinação é que quem não atender às determinações tenha a segurança suspensa. O governo diz que candidatos, entre eles o próprio Bolsonaro, foram alertados várias vezes pelos agentes da PF de que não podem se jogar nos braços dos eleitores. Eles acatam a ordem alguns dias, mas logo voltam a agir como antes. No evento em que Bolsonaro foi esfaqueado, 12 policiais federais e cerca de 45 policiais militares faziam a segurança.

Sonho. O ideal seria o candidato ficar a uma distância do eleitor, como ocorre na campanha americana, mas uma fonte no governo diz que isso é impossível no Brasil. Um experiente delegado resume: fazer a segurança de candidato e do papa é o que tem de mais complexo, todos querem tocar nas pessoas.

É mais que isso. Delegados compararam a atuação do autor do ataque a Jair Bolsonaro à de um lobo solitário, terrorista que age sozinho, no momento e no local que julgar conveniente. Isso para explicar que reforçar a segurança por si só não adianta nada.

Reforçado. Bolsonaro é o candidato que tem o maior número de agentes da PF na sua segurança. A definição leva em conta análise de risco. Cinco dos 13 presidenciáveis já solicitaram o apoio. Além dele, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina Silva e Alvaro Dias.

Força total. A PF destaca equipes de alto nível para acompanhar os candidatos. É um esquema mais sofisticado do que o usado para fazer a segurança dos chefes de Estado que vieram ao Brasil na Olimpíada.

Mais um. Se for transferido para o Sírio-Libanês, Bolsonaro terá os cuidados do médico Roberto Kalil. Amigos em comum já haviam sugerido que o candidato procurasse Kalil para fazer exames de rotina, o que não ocorreu. Kalil é médico de Temer, Lula, Dilma…

A hora do chuchu. O ataque a Bolsonaro provocou uma mudança na estratégia da campanha do tucano Geraldo Alckmin. Saem os ataques e entra o discurso de que o Brasil precisa de um pacificador, alguém que não estimule o ódio.

Que dia! Um Hércules C-130 da Força Aérea com 45 pessoas a bordo teve uma “anormalidade nos instrumentos” e fez um pouso de emergência no início da noite de ontem. O avião, que saiu de BSB a caminho de Manaus, sobrevoou teve que pousar em Anápolis, cidade próxima à capital.

Não, querida. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tentou fazer o ato da troca de Lula por Haddad em Curitiba, seu reduto eleitoral, para capitalizar politicamente. O “golpe” foi percebido e vetado por seus colegas de PT. O ato será em SP.

CLICK. Mantenedoras de ensino superior vão debater com representantes dos presidenciáveis propostas para educação. O PT foi o único que não indicou nome.

OS VICES

Paz e amor. Depois da pesquisa Ibope/Estadão mostrar Ciro Gomes com 12% das intenções de votos, um aliado disse que o foco é trabalhar para manter o crescimento consistente “sem nenhuma bolha explosiva” que venha a atrapalhar o desempenho.

Youtuber. O presidente Michel Temer gostou do resultado e da repercussão dos vídeos que gravou rebatendo ataques da campanha de Geraldo Alckmin. Pretende gravar novos, semana que vem, fazendo balanço do seu governo. Aliados telefonaram para elogiar.

PRONTO, FALEI!

“O atentado mostra que não se deve armar ninguém. É importante desarmar a população”, do coordenador da bancada de Minas Gerais na Câmara, deputado Fabio Ramalho (MDB-MG), sobre o presidenciável Jair Bolsonaro ter sido esfaqueado em MG.

