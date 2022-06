Após anúncio de Bolsonaro, Braga Netto explode nas buscas do Google

Entre domingo e terça-feira, o Google detectou uma avalanche de buscas pelo nome do general Braga Netto, após Jair Bolsonaro declarar que ele deve ser o seu candidato a vice. O salto foi de 3.200% e o militar se tornou o terceiro nome da política mais pesquisado, atrás apenas de Bolsonaro e Lula.

CEP. “Quem será o vice de Bolsonaro” foi uma das dez perguntas de política mais buscadas nos dois dias. O maior interesse foi no Distrito Federal – 60% maior do que no resto do País.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil (PL)