Apoiadores de Alckmin, DEM e PP continuam loteando governo Temer

Fiadores da candidatura do tucano Geraldo Alckmin ao Planalto, DEM e PP continuam indicando nomes para assumir cargos no governo Temer. O Diário Oficial da União de hoje traz a nomeação de Henrique Sartori (DEM-MS) para a secretaria executiva do Ministério da Educação.

O PP também vai preencher uma diretoria da ANS. O partido indicou Davidson Tolentino, mas ele pediu para ser substituído. O presidente da sigla, Ciro Nogueira, disse à Coluna que vai apresentar outro nome ao governo.

DEM e PP compõem o Centrão, que reúne, ainda, PR, SD e PRB. O grupo decidiu apoiar Alckmin em detrimento do candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles.