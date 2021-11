Aplicativo é a cereja do sundae tucano: só ganhou quem apostou na confusão

A falha no aplicativo de votação do PSDB é a cereja do sundae da disputa rasteira em que se transformou a democrática consulta prévia para a escolha do candidato à Presidência pelo partido (ainda que adversários externos façam troça do fraco desempenho tucano nas pesquisas, o que não deslegitima o processo). A responsabilidade pelo transtorno é da direção, representada por Bruno Araújo, desde o início titubeante na condução da consulta. Ganhou quem apostou na confusão, incluindo a turma tucana simpática a Jair Bolsonaro; perdeu o partido como um todo. “Prejudica a imagem do PSDB, claro. Tem que ter respeito com o processo, é coisa séria”, afirma o deputado Danilo Forte (CE).

COIOTE. Mais repletas de armadilhas do que desenho animado do Papa-léguas, as prévias foram sabotadas pelo grupo contrário à candidatura presidencial do PSDB. O deputado federal Aécio Neves (MG) é o expoente dessa turma.

Xi… Os alertas sobre a fragilidade do aplicativo foram muitos. Não ouviu quem não quis.

PRONTO, FALEI!

Creomar de Souza, cientista político

“O fato é que, até aqui, o PSDB e seus líderes perderam uma oportunidade de reinvenção, proposição de agendas e agregação de militantes.”

DESUNIÃO… Ex-aliado de Jair Bolsonaro, Alberto Fraga está descontente com os desdobramentos da fusão de seu partido, o DEM, com o PSL: “Ainda não tivemos reuniões e ninguém sabe quem é quem”.

…BRASIL. O aborrecimento de Fraga está relacionado à incerteza sobre quem comandará o União Brasil (resultado da fusão) no Distrito Federal. Se for apeado da função que exerce pelo DEM, Alberto Fraga diz que deixará o novo partido.

PREPOSTO? Pelo PSL, o ministro da Justiça, Anderson Torres, e Manoel Arruda, atual presidente distrital do partido, estão cotados para assumir o comando do União Brasil no Distrito Federal. Há disputas como essa em outros Estados.

AMBIVALENTE. Enquanto Célio Studart (PV-CE) apresenta projeto para proibir a importação de produtos de empresas que realizem testes em animais para produzir cosméticos e cigarros, a CCJ avalia texto de Efraim Filho (DEM-PB) liberando a vaquejada. Assim é a Câmara…

COM… Coordenadores da candidatura de Dora Cavalcanti à presidência da OAB-SP enviaram nota à Coluna repudiando a pesquisa publicada na edição de ontem, 21. Segundo eles, a realização, pelo Instituto Opinião Pesquisa, e divulgação do levantamento configuram uma “infração” às normas.

…A PALAVRA. “Nós, da chapa 20, encabeçada por Dora Cavalcanti, também realizamos pesquisas com resultado completamente diferente, apontando Dora como a única capaz de derrotar o atual presidente Caio Santos.”

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales), Jair Bolsonaro, presidente da República

APAGANDO DO MAPA. Do deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), sobre o desmatamento recorde na Amazônia: “Bolsonaro tenta esconder do mundo o projeto de destruição que corre por aqui”.

CLICK. Joice Hasselmann, deputada federal (PSDB-SP)

Novata no partido, a parlamentar vestiu a camisa de seu padrinho e não desgrudou um minuto de João Doria nas prévias do PSDB, em Brasília.

Com reportagem de Alberto Bombig e Camila Turtelli