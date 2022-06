Apesar de aumento da insegurança, Garcia diz que criminalidade caiu em relação ao pré-pandemia

Coluna do Estadão

Apesar da sensação de insegurança ter aumentado entre paulistanos com os roubos de celular e os confrontos na cracolândia, o governo de Rodrigo Garcia (PSDB) deverá anunciar que, comparado com 2019, os crimes contra a vida caíram neste ano e os roubos e furtos ficaram em nível semelhante. A avaliação é que 2020 e 2021 não são comparáveis com este ano porque a circulação foi menor na pandemia.

