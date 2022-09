Apesar de relatório, vice do PL diz que ‘confia plenamente’ no processo eleitoral

Vice-presidente do PL, o deputado Capitão Augusto (SP) disse, nesta quarta-feira (28), que “confia plenamente” no processo eleitoral. Segundo ele, a auditoria feita pelo Instituto Voto Legal (IVL), empresa privada contratada pelo partido que aponta supostas falhas nas urnas eletrônicas, busca “apenas contribuir com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na questão da segurança e transparência”.

A mensagem de Augusto coincide com a ideia que o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, tentou passar ontem em encontro com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. De acordo com relatos, Valdemar alegou que o objetivo da auditoria era colaborar com sugestões que poderiam ou não ser adotadas para perfeiçoar o sistema, mas não contestá-lo. Como mostrou a Coluna, Valdemar teme retaliações.

O documento do PL que questiona as urnas foi protocolado há cerca 10 dias pelo engenheiro Carlos Rocha, do Intituto Voto Legal, no TSE. A empresa foi criada em 2021 e contratada pela legenda este ano a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta, Valdemar repassou o parecer para alguns deputados bolsonaristas, que decidiram expor o seu teor.