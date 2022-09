Embora desdenhe de pesquisas que apontam o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) monitora a opinião de 16 grupos de pesquisa qualitativa, que avaliam imagens e mensagens que irão ao ar nas peças do presidente e de seus aliados.