Apesar de críticas, Bolsonaro aumenta em R$ 2,6 milhões os gastos com pesquisas

Apesar de criticar a divulgação das pesquisas de intenção de voto, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou em R$ 2,6 milhões os gastos com esse tipo de levantamento no segundo turno. Essa é a quinta maior despesa da equipe de Bolsonaro até o momento – a prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda é preliminar.

Por ora, Bolsonaro gastou R$ 4,5 milhões com a empresa Cota, um aumento de 2,3 milhões em relação à primeira etapa da disputa. Já a empresa Ibespe teve um acréscimo de R$ 350 mil, além dos R$ 500 mil já pagos no primeiro turno.

Os novos pagamentos foram feitos no dia 3 de outubro, logo após o primeiro turno. No dia anterior, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, recomendou que os eleitores não respondessem aos questionários dos institutos. Aliados do Centrão também iniciaram uma ofensiva no Congresso contra as empresas que realizam os levantamentos.