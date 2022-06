Os contatos de Luciano Bivar (União) com ex-ministros convidados a elaborar um plano de governo não saíram do estágio inicial. Eles enviaram resumos por WhatsApp e até agora não tiveram resposta sobre se devem depurar as propostas.

