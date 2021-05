Ao Exército, Pazuello deve alegar que não cometeu infração

Em sua defesa ao Exército, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve dizer que não sua conduta não se enquadra em nenhuma infração do regulamento da força.

Segundo interlocutores do ex-ministro da Saúde, o documento será entregue nesta quinta-feira, 26. Pazuello é alvo de processo administrativa por ter participado de ato com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.

O processo é sigiloso e Pazuello contou com a ajuda de amigos advogados e especialistas em Código Militar para estruturar o texto com ares de petição.

O ex-ministro alegará que a manifestação, que contou com milhares de pessoas, não era político-partidária. No palco, estavam o presidente, ministros e parlamentares.

O Exército abriu um procedimento administrativo contra o general. O regulamento interno veda participação de militar em manifestação de cunho político-partidário.