Ao anunciar que PL fará oposição a Lula, Valdemar deixará portas abertas

Apesar de Valdemar Costa Neto anunciar nesta terça que o PL deve ir para a oposição no governo Lula, o cacique fará ponderações que vão deixar portas abertas. Valdemar pretende ressaltar que, embora não tenha impacto no comando da sigla, ele tem boa relação pessoal com Lula e com alguns dos aliados do petista.

LIVRE INTERPRETAÇÃO. Valdemar deve enfatizar que o partido fará uma “oposição responsável”, permitindo que a legenda possa se aliar à próxima gestão a depender do tema. O cacique do PL tem sinalizado que não pretende aderir às pautas do bolsonarismo raiz, apesar da presença maciça de radicais na sigla.

CAPITAL. No PL, parte dos membros defende uma posição intermediária, de independência, mas Valdemar considera que isso faria a sigla desperdiçar os 58 milhões de votos de Jair Bolsonaro.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Valdemar Costa Neto, presidente do PL