Anvisa proíbe quatro modelos de próteses mamárias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu proibir cautelarmente a importação, comercialização e implantação de quatro modelos de próteses mamárias da empresa Allergan.

A medida será publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 21.

Os modelos são:

CUI Implante Mamário de superfície Texturizada Allergan, (registro nº. 80143600099);

Natrelle Implante Mamário Texturizado Allergan (registro n°. 80143600100);

Natrelle Implante Mamário Texturizado Duplo Lúmen e Acessórios Allergan (registro n°. 80143600102) e

BRST Implante Mamário Texturizado Allergan (registro n°. 80143600107)

A decisão foi tomada após a agência sanitária da França, com a qual a brasileira possui acordos de cooperação, determinar a suspensão de comercialização do produto. Agora, a Anvisa irá requerer os estudos e dossiês franceses para desenvolver aqui estudos que permitam entender os riscos para a saúde do uso dessas próteses. (Juliana Braga)