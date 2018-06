Anúncio de Joaquim indica que ele pode disputar outras vagas

Dirigentes do PSB não descartam uma candidatura do ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa na eleição deste ano. Observam que ele anunciou pelo Twitter que não irá disputar mandato de presidente da República, deixando brecha para concorrer a outras vagas.

Há expectativa no PSB de que Joaquim possa ser apresentado como candidato a vice numa chapa presidencial ou concorrer ao governo do Rio de Janeiro, sua base eleitoral. Segundo uma fonte do partido, Joaquim está disposto a participar do processo eleitoral, o que anima seus interlocutores na legenda, tanto que ingressou na sigla.

A eleição no Rio, por exemplo, está indefinida. Seria uma grande oportunidade para Joaquim fazer um estágio, diz um colega de partido. O ex-ministro disse pela rede social que não irá disputar o Planalto por “motivos pessoais”, sem especificar quais.

(Andreza Matais)