Antes de se afirmar na terceira via, Tebet estava fora do olhar dos internautas

Coluna do Estadão

Antes de se afirmar candidata da terceira via, Simone Tebet (MDB) passava ao largo dos debates políticos nas redes. Levantamento da .MAP nos posts de internautas “nem-nem”, nicho que se mostra indeciso, diz que ela só aparecia em 0,3% dos comentários. João Doria (PSDB) esteve em 3,2%.

DADOS. Na frente apareceram Bolsonaro, com 19%, e Lula, com 11%. O restante se pulverizou. A .MAP avaliou 1,4 milhão de comentários no Twitter e Facebook entre os dias 17 e 23.