Antes de PSDB sacramentar aliança com MDB, Tasso foi a ninho tucano

Coluna do Estadão

Na segunda, antes de o PSDB sacramentar a aliança com o MDB de Simone Tebet, Tasso Jereissati (PSDB-CE), favorito ao posto de vice, esteve no CDPP, ninho da inteligência tucana em São Paulo. Disse que pensava em “pendurar as chuteiras”, mas demonstrou estar engajado em oferecer alternativa à polarização.

Tasso tratou de temas como a captura do Congresso pelo orçamento secreto, o que faz com que, não importa o eleito, enfrente dificuldades nas casas legislativas. E também sobre como a eleição patrocinada pelo fundo eleitoral, nas mãos dos caciques, desincentiva a renovação no Parlamento.

A indicação a vice é considerada o “caminho natural” nos partidos. Nesta quinta, ele participou da reunião tucana por meio virtual. Viajou ao Ceará e segue para a Itália, para o aniversário de Abilio Diniz.